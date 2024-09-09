Российские дроны нарушили границы Румынии — реакция общественности и власти

Российские "шахеды" в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

Румынская оппозиция раскритиковала правительство после нарушения российскими БпЛА границ страны. От президента и премьер-министра требуют пояснений.

Об этом сообщило издание Euractiv в понедельник, 9 сентября.

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Нарушения "шахедами" границ Румынии

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марчела Чолаку предоставить объяснения относительно российских беспилотников, которые проникли на румынскую территорию в течение выходных.

По меньшей мере два российских ударных беспилотника "шахед" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье. В то время как власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тульчи и Констанцы — уездов, граничащих с Украиной — об инциденте первыми сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Абсолютно возмутительно учиться больше от украинцев, чем от румынских властей", — заявила в воскресенье Ласкони.

В сообщении в Telegram Военно-воздушные силы Украины заявили, что один из беспилотников пролетел над воздушным пространством Румынии около часа, а затем направился к прибрежным водам Одесского залива. Второй беспилотник, как сообщается, упал в безлюдном районе Тульчи.

"Весной глава армии попросил нас внести изменения в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, которые заходят на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента — собираетесь ли вы что-то с этим делать? Имеет ли что сказать генерал Чуке, или его заставляет молчать его босс, Клаус Йоханнис?", — добавила лидер оппозиции.

Реакция Румынии на российские беспилотники

После инцидента Министерство иностранных дел Румынии призвало к уважению международного права, в том числе неприкосновенности воздушного пространства Румынии, и подтвердило свое решительное осуждение этих незаконных атак.

В воскресенье Чолаку заверил, что "на местах нет серьезных проблем", но предупредил, что эти инциденты будут продолжаться из-за войны вблизи румынской границы и из-за того, что Украина снова начнет экспортировать зерно.