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Дрони РФ над Румунією — опозиція вимагає у влади пояснень

9 вересня 2024 13:11
Галина Шподарева - редактор
Російські дрони порушили кордони Румунії — реакція громадськості та влади
Російські "шахеди" в небі. Фото ілюстративне: depositphotos
Галина Шподарева - редактор

Румунська опозиція розкритикувала уряд після порушення російськими БпЛА кордонів країні. Від президента і прем'єр-міністра вимагають пояснень. 

Про це повідомило видання Euractiv у понеділок, 9 вересня.

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Порушення "шахедами" кордонів Румунії

Лідер опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі закликала президента Клауса Йоханніса і прем'єр-міністра Марчела Чолаку надати пояснення щодо російських безпілотників, які проникли на румунську територію протягом вихідних.

Щонайменше два російські ударні безпілотники "шахед" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч із суботи на неділю. Тоді як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тульчі та Констанци — повітів, що межують з Україною — про інцидент першими повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"Абсолютно обурливо вчитися більше від українців, ніж від румунської влади", — заявила у неділю Ласконі.

У повідомленні в Telegram Військово-повітряні сили України заявили, що один з безпілотників пролетів над повітряним простором Румунії близько години, а потім попрямував до прибережних вод Одеської затоки. Другий безпілотник, як повідомляється, впав у безлюдному районі Тульчі.

"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту — чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоханніс?", — додала лідерка опозиції.

Реакція Румунії на російські безпілотники

Після інциденту Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги міжнародного права, в тому числі недоторканності повітряного простору Румунії, і підтвердило своє рішуче засудження цих незаконних атак.

У неділю Чолаку запевнив, що "на місцях немає серйозних проблем", але попередив, що ці інциденти триватимуть через війну поблизу румунського кордону і через те, що Україна знову почне експортувати зерно.

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