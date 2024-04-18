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Туск закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною

18 квітня 2024 23:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Туск закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною. Він підкреслив, що польська влада не може допустити блокади кордону, незалежно від причин протестів.

Про це повідомило видання PolskieRadio.pl у четвер, 18 квітня.

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"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", — підкреслив Туск.

Прем’єр-міністр Польщі закликав фермерів, які протестують, припинити блокаду кордону. Він розповів про складні обставини, в яких опинилася Україна після недавніх російських бомбардувань, і заявив, що найближчий час може бути критичним для вирішення долі конфлікту.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні", — заявив Туск.

Він додав, що поляки повинні прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи.

Туск нагадав, що згідно з останнім урядовим рішенням, прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури і повідомив, що уряд готовий надати допомогу тим, хто втратив частину своїх доходів.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", — заявив він.

Туск також сказав, що державні служби будуть працювати над очищенням пунктів пропуску, але не вважає за потрібне вдаватися до прямих примусових заходів.

Нагадаємо, що у ДПСУ заявили, що 15 квітня польські фермери не пропустили з України жодної вантажівки.

Раніше ми писали, що польські фермери поновили блокування ще двох пунктів пропуску.

Польща
Україна
закордон
блокада
Дональд Туск

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