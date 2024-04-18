Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной arrow

Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной

18 апреля 2024 23:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Он подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокады границы, вне зависимости от причин протестов.

Об этом сообщило издание PolskieRadio.pl в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

К чему призвал Туск фермеров

"Мы не можем никоим образом нанести ущерб Украине в ситуации, когда решается судьба войны", — подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши призвал протестующих фермеров прекратить блокаду границы. Он рассказал о сложных обстоятельствах, в которых оказалась Украина после недавних российских бомбардировок, и заявил, что в ближайшее время может оказаться критическим для разрешения судьбы конфликта.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может повредить Украине", — заявил Туск.

Он добавил, что поляки должны принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы.

Туск напомнил, что согласно последнему правительственному решению, пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры и сообщил, что правительство готово оказать помощь тем, кто потерял часть своих доходов.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", — заявил он.

Туск также сказал, что государственные службы будут работать над очисткой пунктов пропуска, но не считает нужным прибегать к прямым принудительным мерам.

Напомним, что в ГПСУ заявили, что 15 апреля польские фермеры не пропустили из Украины ни один грузовик.

Ранее мы писали, что польские фермеры возобновили блокировку еще двух пунктов пропуска.

Польша
Украина
заграница
блокада
Дональд Туск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость