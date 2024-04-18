Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной. Он подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокады границы, вне зависимости от причин протестов.

Об этом сообщило издание PolskieRadio.pl в четверг, 18 апреля.

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"Мы не можем никоим образом нанести ущерб Украине в ситуации, когда решается судьба войны", — подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши призвал протестующих фермеров прекратить блокаду границы. Он рассказал о сложных обстоятельствах, в которых оказалась Украина после недавних российских бомбардировок, и заявил, что в ближайшее время может оказаться критическим для разрешения судьбы конфликта.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может повредить Украине", — заявил Туск.

Он добавил, что поляки должны принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы.

Туск напомнил, что согласно последнему правительственному решению, пограничные пункты имеют статус критической инфраструктуры и сообщил, что правительство готово оказать помощь тем, кто потерял часть своих доходов.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", — заявил он.

Туск также сказал, что государственные службы будут работать над очисткой пунктов пропуска, но не считает нужным прибегать к прямым принудительным мерам.

Напомним, что в ГПСУ заявили, что 15 апреля польские фермеры не пропустили из Украины ни один грузовик.

Ранее мы писали, что польские фермеры возобновили блокировку еще двух пунктов пропуска.