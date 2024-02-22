Туреччина допоможе США збільшити виробництво снарядів

Артилерійські боєприпаси. Ілюстративне фото: Reuters

Офіційний представник Пентагону Джефф Юргенсен заявив, що Туреччина допоможе Сполученим Штатам Америки зі збільшенням виробництва артилерійських боєприпасів. Деталі для 155-мм снарядів будуть виготовляти на спільних підприємствах.

Про це повідомляє Anadolu Ajansı у четвер, 22 лютого.

Виробництво боєприпасів у США

США разом із субпідрядниками з турецького оборонного сектора створять спільні підприємства, на яких виготовлятимуть металеві деталі для 155-міліметрових боєприпасів.

За словами Юргенсена, виробництво хочуть розпочати до кінця 2025 року на трьох заводах у штаті Техас.

Він уточнив, що контракт на будівництво, монтаж і подальше виробництво було укладено з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Представник Пентагону зауважив, що завод матиме виробничу потужність 30 тис. гільз на місяць.

Нагадаємо, єврокомісар з фінансових питань Йоганнес Ган заявив, що з 2025 року ЄС зможе щороку виробляти до 2 млн боєприпасів для України.

Також президент Чехії Петр Павел зазначив, що знайшов 800 тис. артилерійських снарядів для України. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.