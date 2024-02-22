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Турция поможет США увеличить производство снарядов

22 февраля 2024 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Турция поможет США увеличить производство снарядов
Артиллерийские боеприпасы. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен заявил, что Турция поможет Соединенным Штатам Америки с увеличением производства артиллерийских боеприпасов. Детали для 155-мм снарядов будут производить на совместных предприятиях.

Об этом сообщает Anadolu Ajansı в четверг, 22 февраля.

Производство боеприпасов в США

США вместе с субподрядчиками из турецкого оборонного сектора создадут совместные предприятия, на которых будут производить металлические детали для 155-миллиметровых боеприпасов.

По словам Юргенсена, производство хотят начать к концу 2025 года на трех заводах в штате Техас.

Он уточнил, что контракт на строительство, монтаж и дальнейшее производство был заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Представитель Пентагона отметил, что завод будет иметь производственную мощность 30 тыс. гильз в месяц.

Напомним, еврокомиссар по финансовым вопросам Йоханнес Ган заявил, что с 2025 года ЕС сможет ежегодно производить до 2 млн. боеприпасов для Украины.

Также президент Чехии Петр Павел отметил, что нашел 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. Государство получит оружие в течение нескольких недель.

США
Турция
боеприпасы
производство

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