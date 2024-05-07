Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Трампа можуть відправити до в'язниці ще до завершення суду — що відомо arrow

Трампа можуть відправити до в'язниці ще до завершення суду — що відомо

7 травня 2024 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трампа можуть відправити до в'язниці ще до завершення суду — що відомо
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Julia Nikhinson/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Суддя у кримінальному процесі проти колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа оштрафував його на 1000 доларів і засудив за неповагу до суду в десятий раз за порушення наказу про нерозголошення інформації. Його можуть відправити до в'язниці ще до завершення суду.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Трампа можуть відправити до в'язниці

Суддя Хуан Мерчан заявив, що дев’ять штрафів у розмірі 1000 доларів, які він наклав раніше, не завадили Трампу порушити наказ, що забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків у першому кримінальному процесі.

Порушення карається штрафом до 1000 доларів або тюремним ув'язненням на строк до 30 діб.

"Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно", — наголосив Мерчан.

Тюремний вирок стане історичним прецедентом, пов'язаним із виплатою грошей за мовчання актриси Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.

Суддя висловив думку, що ув'язнення є крайнім заходом через його потенційні наслідки, включаючи можливе порушення судового процесу, проблеми з безпекою та ускладнення президентських виборів 2024 року. Однак він також підкреслив, що "тривалі і навмисні" порушення Трампом наказу про нерозголошення інформації є "прямим нападом на верховенство закону".

Минулого тижня Мерчан оштрафував експрезидента США на 9000 доларів за дев'ять постів у соціальних мережах, які, на його думку, порушили заборону нерозголошення інформації.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі його поразки на президентських виборах у листопаді цього року він ініціює "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Водночас він вимагає імунітет у Верховному суді США.

Також у Польщі заявили, що мають секретну зброю, аби налаштувати колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа проти очільника Кремля Володимира Путіна. Там нібито мають "козирі" для схилення Трампа до боротьби проти Росії.

США
суд
правосуддя
Дональд Трамп
в'язниця
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень