Трампа можуть відправити до в'язниці ще до завершення суду — що відомо

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Julia Nikhinson/Pool via REUTERS

Суддя у кримінальному процесі проти колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа оштрафував його на 1000 доларів і засудив за неповагу до суду в десятий раз за порушення наказу про нерозголошення інформації. Його можуть відправити до в'язниці ще до завершення суду.

Про це повідомляє Reuters.

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Суддя Хуан Мерчан заявив, що дев’ять штрафів у розмірі 1000 доларів, які він наклав раніше, не завадили Трампу порушити наказ, що забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків у першому кримінальному процесі.

Порушення карається штрафом до 1000 доларів або тюремним ув'язненням на строк до 30 діб.

"Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно", — наголосив Мерчан.

Тюремний вирок стане історичним прецедентом, пов'язаним із виплатою грошей за мовчання актриси Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.

Суддя висловив думку, що ув'язнення є крайнім заходом через його потенційні наслідки, включаючи можливе порушення судового процесу, проблеми з безпекою та ускладнення президентських виборів 2024 року. Однак він також підкреслив, що "тривалі і навмисні" порушення Трампом наказу про нерозголошення інформації є "прямим нападом на верховенство закону".

Минулого тижня Мерчан оштрафував експрезидента США на 9000 доларів за дев'ять постів у соціальних мережах, які, на його думку, порушили заборону нерозголошення інформації.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі його поразки на президентських виборах у листопаді цього року він ініціює "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Водночас він вимагає імунітет у Верховному суді США.

Також у Польщі заявили, що мають секретну зброю, аби налаштувати колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа проти очільника Кремля Володимира Путіна. Там нібито мають "козирі" для схилення Трампа до боротьби проти Росії.