Трампа могут отправить в тюрьму еще до завершения суда — что известно

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Julia Nikhinson/Pool via REUTERS

Судья в уголовном процессе против бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа оштрафовал его на 1000 долларов и осудил за неуважение к суду в десятый раз за нарушение приказа о неразглашении информации. Его могут отправить в тюрьму еще до завершения суда.

Об этом сообщает Reuters.

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Трампа могут отправить в тюрьму

Судья Хуан Мерчан заявил, что девять штрафов в размере 1000 долларов, которые он наложил ранее, не помешали Трампу нарушить приказ, запрещающий ему публично говорить о присяжных и свидетелях в первом уголовном процессе.

Нарушение карается штрафом до 1000 долларов или тюремным заключением сроком до 30 суток.

"Я не хочу накладывать заключение и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Но я сделаю это, если необходимо", — подчеркнул Мерчан.

Тюремный приговор станет историческим прецедентом, связанным с выплатой денег за молчание актрисы Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года.

Судья высказал мнение, что заключение является крайней мерой из-за его потенциальных последствий, включая возможное нарушение судебного процесса, проблемы с безопасностью и усложнение президентских выборов 2024 года. Однако он также подчеркнул, что "длительные и умышленные" нарушения Трампом приказа о неразглашении информации являются "прямым нападением на верховенство закона".

На прошлой неделе Мерчан оштрафовал экс-президента США на 9000 долларов за девять постов в социальных сетях, которые, по его мнению, нарушили запрет на неразглашение информации.

Напомним, Трамп заявил, что в случае его поражения на президентских выборах в ноябре этого года он инициирует "наказание Джо Байдену за все его преступления". В то же время, он требует иммунитет в Верховном суде США.

Также в Польше заявили, что у них есть секретное оружие, чтобы настроить бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа против главы Кремля Владимира Путина. Там якобы есть "козыри" для склонения Трампа к борьбе против России.