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Трамп заявив, що зможе закінчити війну в Україні ще перед входом до кабінету президента

12 травня 2024 15:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп заявив, що зможе закінчити війну в Україні ще перед входом до кабінету президента
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України. Він впевнений, що зможе закінчити бойові дії ще перед входом до кабінету американського лідера.

Про це Дональд Трамп заявив на мітингу прихильників.

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Відомо, що політик є головним кандидатом від республіканців. На зустрічі з виборцями в Нью-Джерсі Трамп зробив нову обіцянку про закінчення російсько-української війни. 

"До того як я заїду до Овального кабінету, одразу після того, як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю", — наголосив він.

Кандидат в президенти США зазначив, що виконає обіцянку щойно відбере Білий дім у "безчесного" Джо Байдена. За його словами, це станеться з найпершого дня.

Трамп також пообіцяв американцям чотири найкращі роки в історії США.

Нагадаємо, cтали відомі можливі деталі стратегії Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні. Ймовірно, він врахує її у своєму плані для майбутніх президентських виборів.

Також Трамп заявив, що у разі його поразки на президентських виборах у листопаді цього року він ініціює "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Водночас він вимагає імунітет у Верховному суді США.

Джо Байден
росія
США
війна
Дональд Трамп
Україна
президент

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