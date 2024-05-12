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Трамп заявил, что сможет закончить войну в Украине еще перед входом в кабинет президента

12 мая 2024 15:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп заявил, что сможет закончить войну в Украине еще перед входом в кабинет президента
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны России против Украины. Он уверен, что сможет окончить боевые действия еще перед входом в кабинет американского лидера.

Об этом Дональд Трамп заявил на митинге поклонников.

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Известно, что политик — главный кандидат от республиканцев. На встрече с избирателями в Нью-Джерси Трамп сделал новое обещание по окончании российско-украинской войны.

"До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", — подчеркнул он.

Кандидат в президенты США отметил, что выполнит обещание, как только отберет Белый дом у "бесчестного" Джо Байдена. По его словам, это произойдет с самого первого дня.

Трамп также пообещал американцам четыре лучших года в истории США.

Напомним, стали известны возможные детали стратегии Дональда Трампа относительно ситуации в Украине. По всей вероятности, он учтет ее в своем плане для предстоящих президентских выборов.

Также Трамп заявил, что в случае поражения на президентских выборах в ноябре этого года он инициирует "наказание Джо Байдену за все его преступления". В то же время, он требует иммунитет в Верховном суде США.

Джо Байден
россия
США
война
Дональд Трамп
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