Трамп заявил, что сможет закончить войну в Украине еще перед входом в кабинет президента
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны России против Украины. Он уверен, что сможет окончить боевые действия еще перед входом в кабинет американского лидера.
Об этом Дональд Трамп заявил на митинге поклонников.
Что сказал Трамп о войне в Украине
Известно, что политик — главный кандидат от республиканцев. На встрече с избирателями в Нью-Джерси Трамп сделал новое обещание по окончании российско-украинской войны.
"До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", — подчеркнул он.
Кандидат в президенты США отметил, что выполнит обещание, как только отберет Белый дом у "бесчестного" Джо Байдена. По его словам, это произойдет с самого первого дня.
Трамп также пообещал американцам четыре лучших года в истории США.
Напомним, стали известны возможные детали стратегии Дональда Трампа относительно ситуации в Украине. По всей вероятности, он учтет ее в своем плане для предстоящих президентских выборов.
Также Трамп заявил, что в случае поражения на президентских выборах в ноябре этого года он инициирует "наказание Джо Байдену за все его преступления". В то же время, он требует иммунитет в Верховном суде США.
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