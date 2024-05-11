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Стали відомі можливі плани Трампа щодо України, якщо він стане президентом США

11 травня 2024 19:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стали відомі можливі плани Трампа щодо України, якщо він стане президентом США
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: Curtis Means/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Стали відомі можливі деталі стратегії Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні. Ймовірно, він врахує її у своєму плані для майбутніх президентських виборів.

Про це повідомляє AP News.

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Можливі деталі плану Трампа щодо України

Зазначається, що у разі своєї перемоги на виборах, Трамп буде працювати над припиненням вогню в Україні та ініціювати переговори.

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Плани Трампа. Фото: AP News

Паралельно він буде наголошувати на необхідності продовження постачання озброєнь на користь України та зміцненні її оборони, за умови, що Київ погодиться на переговори.

Проте, перспективи членства України в НАТО можуть бути відкладені, а Росії можуть запропонувати послаблення санкцій.

У статті йдеться, що Україні буде надано можливість настоювати на поверненні всіх територій, проте повне скасування санкцій проти Москви буде можливе лише після того, як Росія підпише мирну угоду, що буде повністю прийнятною для України.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі його поразки на президентських виборах у листопаді цього року він ініціює "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Водночас він вимагає імунітет у Верховному суді США.

Також у Польщі заявили, що мають секретну зброю, аби налаштувати колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа проти очільника Кремля Володимира Путіна. Там нібито мають "козирі" для схилення Трампа до боротьби проти Росії.

США
війна
Дональд Трамп
Україна
президент

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