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Стали известны возможные планы Трампа по Украине, если он станет президентом США

11 мая 2024 19:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стали известны возможные планы Трампа по Украине, если он станет президентом США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Curtis Means/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Стали известны возможные детали стратегии Дональда Трампа по ситуации в Украине. По всей вероятности, он учтет ее в своем плане для предстоящих президентских выборов.

Об этом сообщает AP News.

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Возможные детали плана Трампа по Украине

Отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп будет работать над прекращением огня в Украине и инициировать переговоры.

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Планы Трампа. Фото: AP News

Параллельно он будет подчеркивать необходимость продолжения поставок вооружений в пользу Украины и укреплении ее обороны, при условии, что Киев согласится на переговоры.

Однако перспективы членства Украины в НАТО могут быть отложены, а России могут предложить ослабление санкций.

В статье говорится, что Украине будет предоставлена возможность настаивать на возвращении всех территорий, однако полная отмена санкций против Москвы будет возможна только после того, как Россия подпишет мирное соглашение, которое будет полностью приемлемым для Украины.

Напомним, Трамп заявил, что в случае его поражения на президентских выборах в ноябре этого года он инициирует "наказание Джо Байдену за все его преступления". В то же время, он требует иммунитет в Верховном суде США.

Также в Польше заявили, что у них есть секретное оружие, чтобы настроить бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа против главы Кремля Владимира Путина. Там якобы есть "козыри" для склонения Трампа к борьбе против России.

США
война
Дональд Трамп
Украина
президент

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