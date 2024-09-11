Теракти 11 вересня — унікальні фото

Рятувальники на місці трагедії. Фото: The New York Times

У Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року сталася жахлива трагедія — внаслідок смертоносного теракту з боку ісламських терористів загинуло три тисячі людей. Також було знищено дві вежі Всесвітнього торгівельного центру. Також руйнувань зазнала будівля Пентагону.

Фотографи The New York Times були на роботі у той страшний день і зробили історичні знімки, які не дадуть людству забути про ті жахливі злочини.

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Світлини з місця подій 11 вересня

Фотографи York Times були на місцях теракту у Нью-Йорку та за межами Вашингтона. Не зважаючи на небезпеку, вони робили фотографії на місці подій.

У 2002 році завдяки цій роботі журналісти отримали Пулітцерівську премію за фотозйомку екстрених новин. Втім, їх враження від пережитого аж ніяк не можна назвати чимось радісним.

"Я намагаюся не думати про той день. Я був свідком жаху мешканців Нью-Йорка — працюючих мам, тат, синів і дочок, друзів. Мені сняться кошмари. Поганий сон з 11 вересня став нормою", — розповів фотограф The New York Times Анджел Франко.

Не менш жахливим цей день виявився для колеги Франко Тінг-Лі Вана.

"Якби я не замінив довгооб’єктив, який був у мене на камері два дні тому; якби я не пішов на захід, бо дорога була перекрита; якби я не зупинився в той момент, задихавшись після бігу до Всесвітнього торгового центру; якби я не дивився на палаючу вежу з думкою: "Вау, схоже, вона може завалитися будь-якої секунди", якби я цього не зробив… Я досі не знаю, чому мені судилося зафіксувати цей момент", — поділився враженнями Ван.

Не менш складними спогадами діляться і інші фотографи. В той день вони пережили всі жахіття, викликані терактом і виконали свій обов'язок, створивши унікальні кадри, які побачать інші покоління.

Літак летить у бік веж-близнюків. Фото: The New York Times

Гелікоптер на місці подій. Фото: The New York Times

Чоловік після терактів 11 вересня. Фото: The New York Times

Рятувальники на місці руйнування. Фото: The New York Times

Полісмен під час терактів 11 вересня. Фото: The New York Times

Нагадуємо, що 11 вересня 2001 року став одним з найтрагічніших днів в історії США та світу загалом. Саме цього дня відбулася серія терористичних атак, які здійснила радикальна ісламістська організація "Аль-Каїда".

Внаслідок цього злочину загинуло щонайменше три тисячі людей.