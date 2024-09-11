Теракты 11 сентября — уникальные фото

Спасатели на месте трагедии. Фото: The New York Times

В Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года произошла ужасная трагедия — в результате смертоносного теракта со стороны исламских террористов погибли три тысячи человек. Также были уничтожены две башни Всемирного торгового центра. Также разрушения испытало здание Пентагона.

Фотографы The New York Times были на работе в тот страшный день и сделали исторические снимки, которые не дадут человечеству забыть об ужасных преступлениях.

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Фотографии с места событий 11 сентября

Фотографы York Times были на местах теракта в Нью-Йорке и за пределами Вашингтона. Несмотря на опасность, они делали фотографии на месте событий.

В 2002 году благодаря этой работе журналисты получили Пулитцеровскую премию за фотосъемку экстренных новостей. Впрочем, их впечатления от пережитого никак нельзя назвать чем-нибудь радостным.

"Я стараюсь не думать о том дне. Я был свидетелем ужаса жителей Нью-Йорка — работающих мам, пап, сыновей и дочерей, друзей. Мне снятся кошмары. Плохой сон с 11 сентября стал нормой", — рассказал фотограф The New York Times Анджел Франко.

Не менее ужасающим этот день оказался для коллеги Франко Тинг-Ли Вана.

"Если бы я не заменил долгообъектив, который был у меня на камере два дня назад; если бы я не пошел на запад, потому что дорога была перекрыта; если бы я не остановился в тот момент, задыхаясь после бега во Всемирный торговый центр; если бы я не смотрел на горящую башню с мыслью: "Вау, похоже, она может рухнуть в любую секунду", если бы я этого не сделал… Я до сих пор не знаю, почему мне суждено было зафиксировать этот момент", — поделился впечатлениями Ван.

Не менее сложными воспоминаниями делятся и другие фотографы. В тот день они пережили все ужасы, вызванные терактом и выполнили свой долг, создав уникальные кадры, которые увидят другие поколения.

Самолет летит в сторону башен-близнецов. Фото: The New York Times

Вертолет на месте событий. Фото: The New York Times

Мужчина после терактов 11 сентября. Фото: The New York Times

Спасатели на месте разрушения. Фото: The New York Times

Полисмен во время терактов 11 сентября. Фото: The New York Times

Напомним, что 11 сентября 2001 года стал одним из самых трагических дней в истории США и мира в целом. Именно в этот день состоялась серия террористических атак, которые совершила радикальная исламистская организация "Аль-Каида".

В результате этого преступления погибли по меньшей мере три тысячи человек.