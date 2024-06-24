Стрілянина в Дагестані - було вбито працівників поліції

Російська поліція. Фото: росЗМІ

У республіці Дагестан в Росії у неділю, 23 червня, сталася стрілянина. Внаслідок терористичної атаки загинуло вісім поліцейських.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Стрілянина в Дагестані 23 червня

Так, у Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції. Загалом внаслідок теракту загинули 10 людей, вісім з яких — поліцейські. Зокрема, йдеться про начальника відділу поліції міста Дагестанські Вогні.

Крім того, через стрілянину було поранено 34 людини, з яких 27 — правоохоронці. Водночас російські медіа пишуть, що усі нападники є мешканцями республіки, наприклад очільник Сергокалинського району Дагестану Магомед Омаров — був затриманий. Також серед учасників нападу могли бути його сини.

А у Махачкалі було ліквідовано чотирьох бойовиків, у Дербенті двох та щонайменше двох затримано.

Наразі всі виїзди з Махачкали було перекрито, на в’їзд в місто — великі черги через перевірки машин. Вулиці патрулюються, зокрема, кінними патрулями.

Нагадаємо, вчора у російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь з автоматів по правоохоронцях.

Також ми писали, що у Німеччині поліція затримала ісламіста, який хотів зарізати людей на мітингу проти ісламізації Європи.