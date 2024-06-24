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Теракт в Дагестане — часть боевиков ликвидировали, есть погибшие среди полиции

24 июня 2024 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Перестрелка в Дагестане - были убиты сотрудники полиции
Российская полиция. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В республике Дагестан в России в воскресенье, 23 июня, произошла перестрелка. В результате террористической атаки погибли восемь полицейских.

Об этом пишут российские СМИ.

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Перестрелка в Дагестане 23 июня

Так, в Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции. Всего в результате теракта погибли 10 человек, восемь из которых полицейские. В частности, речь идет о начальнике отдела полиции города Дагестанских Огней.

Кроме того, из-за перестрелки были ранены 34 человека, из которых 27 — правоохранители. В то же время российские медиа пишут, что все нападающие являются жителями республики, например, глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров — был задержан. Также среди участников нападения могли быть его сыновья.

А в Махачкале были ликвидированы четыре боевика, в Дербенте двое и по меньшей мере двое задержаны.

Все выезды из Махачкалы были перекрыты, на въезд в город — большие очереди из-за проверок машин. Улицы патрулируются, в частности конными патрулями.

Напомним, вчера в российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь из автоматов по правоохранителям.

Также мы писали, что в Германии полиция задержала исламист, который хотел зарезать людей на митинге против исламизации Европы.

теракт
оружие
убийство
стрельба
Дагестан
Россия

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