Прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси

Річка Тиса. Фото: відкриті джерела

У річці Тиса у середу, 12 червня, прикордонники виявили ще одного чоловіка без ознак життя. Тіло загиблого винесло на берег течією.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 червня.

Читайте також:

Тіло чоловіка виявили у Тисі

"Тиса забрала життя ще однієї людини. Чоловіка в річці без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд", — йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка. Фото: ДПСУ

У ДПСУ уточнили, що тіло загиблого винесло течією до українського берега. На місце події одразу викликали співробітників ДСНС та Нацполіції, наразі встановлюється особа загиблого.

Відомо, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії. Прикордонники вчергове закликали громадян не ризикувати своїм життям і здоровʼям.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, днями українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.

Згодом з'ясувалося, що він прибув на Закарпаття ще у листопаді 2023 року та вважався зниклим безвісти. Тіло чоловіка виявили у його день народження — йому б виповнилося 38 років.