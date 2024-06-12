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Течією винесло на берег — біля Тиси знайшли ще одне тіло чоловіка

12 червня 2024 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси
Річка Тиса. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У річці Тиса у середу, 12 червня, прикордонники виявили ще одного чоловіка без ознак життя. Тіло загиблого винесло на берег течією.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 червня.

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"Тиса забрала життя ще однієї людини. Чоловіка в річці без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд", — йдеться у повідомленні.

біля Тиси знайшли тіло 12 червня
Тіло чоловіка. Фото: ДПСУ

У ДПСУ уточнили, що тіло загиблого винесло течією до українського берега. На місце події одразу викликали співробітників ДСНС та Нацполіції, наразі встановлюється особа загиблого.

Відомо, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії. Прикордонники вчергове закликали громадян не ризикувати своїм життям і здоровʼям.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, днями українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.

Згодом з'ясувалося, що він прибув на Закарпаття ще у листопаді 2023 року та вважався зниклим безвісти. Тіло чоловіка виявили у його день народження — йому б виповнилося 38 років.

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