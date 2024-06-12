Прикордонники виявили тіло чоловіка на березі Тиси

Течією винесло на берег — біля Тиси знайшли ще одне тіло чоловіка
У річці Тиса у середу, 12 червня, прикордонники виявили ще одного чоловіка без ознак життя. Тіло загиблого винесло на берег течією.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 червня.
Тіло чоловіка виявили у Тисі
"Тиса забрала життя ще однієї людини. Чоловіка в річці без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ уточнили, що тіло загиблого винесло течією до українського берега. На місце події одразу викликали співробітників ДСНС та Нацполіції, наразі встановлюється особа загиблого.
Відомо, що це вже 35-й такий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії. Прикордонники вчергове закликали громадян не ризикувати своїм життям і здоровʼям.
Нагадаємо, днями українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.
Згодом з'ясувалося, що він прибув на Закарпаття ще у листопаді 2023 року та вважався зниклим безвісти. Тіло чоловіка виявили у його день народження — йому б виповнилося 38 років.
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