Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Течением вынесло на берег — возле Тисы нашли еще одно тело мужчины arrow

Течением вынесло на берег — возле Тисы нашли еще одно тело мужчины

12 июня 2024 16:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы
Река Тиса. Фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В реке Тиса в среду, 12 июня, пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Тело погибшего вынесло на берег течением.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 12 июня.

Читайте также:

Тело мужчины обнаружили в Тисе

"Тиса унесла жизни еще одного человека. Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украино-венгерского участка границы пограничный наряд", — говорится в сообщении.

у Тисы нашли тело 12 июня
Тело мужчины. Фото: ГПСУ

В ГПСУ уточнили, что тело погибшего вынесло течением на украинский берег. На место происшествия сразу вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции, устанавливается личность погибшего.

Известно, что это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения России. Пограничники в очередной раз призывали граждан не рисковать своей жизнью и здоровьем.

null
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, на днях украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Пип Иван Мармаросский.

Позже выяснилось, что он прибыл в Закарпатье еще в ноябре 2023 года и считался пропавшим без вести. Тело мужчины обнаружили в его день рождения — ему исполнилось бы 38 лет.

уклонисты
военный призыв
мобилизация
река Тиса
пограничники
мужчины
тело

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор