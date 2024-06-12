Пограничники обнаружили тело мужчины на берегу Тисы

Река Тиса. Фото: открытые источники

В реке Тиса в среду, 12 июня, пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Тело погибшего вынесло на берег течением.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 12 июня.

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"Тиса унесла жизни еще одного человека. Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украино-венгерского участка границы пограничный наряд", — говорится в сообщении.

Тело мужчины. Фото: ГПСУ

В ГПСУ уточнили, что тело погибшего вынесло течением на украинский берег. На место происшествия сразу вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции, устанавливается личность погибшего.

Известно, что это уже 35-й случай с начала полномасштабного вторжения России. Пограничники в очередной раз призывали граждан не рисковать своей жизнью и здоровьем.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, на днях украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Пип Иван Мармаросский.

Позже выяснилось, что он прибыл в Закарпатье еще в ноябре 2023 года и считался пропавшим без вести. Тело мужчины обнаружили в его день рождения — ему исполнилось бы 38 лет.