Тіло чоловіка на схилі гори — прикордонники повідомили деталі моторошної знахідки

Прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ

Українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський. З'ясувалося, що він прибув на Закарпаття ще у листопаді 2023 року та вважався зниклим безвісти.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 11 червня.

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"Загиблий, якого знайшли днями неподалік кордону, виявився жителем Харківщини. Він вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у листопаді 2023 року чоловіка зупинили на одному з контрольних постів при в’їзді у прикордоння. Тоді він назвав метою своєї поїздки в регіон купівлю автомобіля.

Однак у ДПСУ встановили, що справжня причина — спроба незаконного перетину кордону. Через кілька днів у базі розшуку людей МВС з'явилася інформація про його зникнення, а 9 червня цього року тіло чоловіка знайшли на схилі гори.

Ймовірно, він все ж спробував незаконно перетнути кордон, проте не зміг подолати високогір’я. Чоловіка знайшли у його день народження — йому мало виповнитися 38 років.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, чоловіка без ознак життя на схилі гори Піп Іван Мармароський виявив місцевий мешканець.

Також ми писали, що у Чернівецькій області правоохоронці затримали колишнього посадовця районного ТЦК та СП. Він проводив чоловіків призовного віку через кордон до Румунії за 5 000 доларів.