На Прикарпатті в горах заблукали школярі та один дорослий

На Прикарпатті в горах заблукала група школярів — що відомо
У горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів. Серед них 12 десятикласників та один дорослий.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 30 травня.
Туристи заблукали в горах
У ДСНС зазначили, що інцидент стався 29 травня. Відомо, що 12 десятикласників та один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району. Вони звернулись за допомогою до рятувальників, які встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич.
"Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська альпіністка Тоня Самойлова підкорила гори Еверест та Лхоцзе за добу. Їхня висота — понад 8 000 метрів.
Також рятувальники Івано-Франківської області допомогли туристам, які намагалися підкорити гори. Йдеться про чоловіка, який обірвався з обледенілої гори, а також травмовану жінку.
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