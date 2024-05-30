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На Прикарпатті в горах заблукала група школярів — що відомо

30 травня 2024 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Прикарпатті в горах заблукали школярі та один дорослий
Туристи, які заблукали в горах. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів. Серед них 12 десятикласників та один дорослий. 

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 30 травня.

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У ДСНС зазначили, що інцидент стався 29 травня. Відомо, що 12 десятикласників та один дорослий не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району. Вони звернулись за допомогою до рятувальників, які встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич.

Туристи, які заблукали в горах на Прикарпатті 29 травня
Туристи, які заблукали в горах. Фото: t.me/dsns_telegram

"Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, українська альпіністка Тоня Самойлова підкорила гори Еверест та Лхоцзе за добу. Їхня висота — понад 8 000 метрів.

Також рятувальники Івано-Франківської області допомогли туристам, які намагалися підкорити гори. Йдеться про чоловіка, який обірвався з обледенілої гори, а також травмовану жінку.

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діти
українці
Україна
гори
рятувальники

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