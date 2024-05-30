На Прикарпатье в горах заблудились школьники и один взрослый

Туристы, которые заблудились в горах. Фото: t.me/dsns_telegram

В горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов. Среди них 12 десятиклассников и один взрослый.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 30 мая.

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Туристы заблудились в горах

В ГСЧС отметили, что инцидент произошел 29 мая. Известно, что 12 десятиклассников и один взрослый не смогли самостоятельно сориентироваться на местности во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района. Они обратились за помощью к спасателям, которые установили координаты их места нахождения, разыскали группу и сопроводили до полонины Смотрич.

Туристы, заблудившиеся в горах. Фото: t.me/dsns_telegram

"Советуем туристам перед путешествием загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, украинская альпинистка Тоня Самойлова покорила горы Эверест и Лхоцзе за сутки. Их высота — более 8 000 метров.

Также спасатели Ивано-Франковской области помогли туристам, пытавшимся покорить горы. Речь идет о мужчине, который оборвался с обледенелой горы, а также травмированной женщине.