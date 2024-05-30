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На Прикарпатье в горах заблудилась группа школьников — что известно

30 мая 2024 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Прикарпатье в горах заблудились школьники и один взрослый
Туристы, которые заблудились в горах. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов. Среди них 12 десятиклассников и один взрослый.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 30 мая.

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В ГСЧС отметили, что инцидент произошел 29 мая. Известно, что 12 десятиклассников и один взрослый не смогли самостоятельно сориентироваться на местности во время прохождения туристического маршрута горы Дземброня в селе Зеленая Верховинского района. Они обратились за помощью к спасателям, которые установили координаты их места нахождения, разыскали группу и сопроводили до полонины Смотрич.

Туристы, заблудившиеся в горах на Прикарпатье 29 мая
Туристы, заблудившиеся в горах. Фото: t.me/dsns_telegram

"Советуем туристам перед путешествием загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", изучать маршрут и обязательно следить за прогнозами погоды", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, украинская альпинистка Тоня Самойлова покорила горы Эверест и Лхоцзе за сутки. Их высота — более 8 000 метров.

Также спасатели Ивано-Франковской области помогли туристам, пытавшимся покорить горы. Речь идет о мужчине, который оборвался с обледенелой горы, а также травмированной женщине.

Украина
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украинцы
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