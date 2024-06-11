Тело мужчины на склоне горы — пограничники сообщили детали жуткой находки

Пограничник. Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинские пограничники обнаружили тело мужчины без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Поп Иван Мармаросский. Выяснилось, что он прибыл в Закарпатье еще в ноябре 2023 года и считался пропавшим без вести.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 11 июня.

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На склоне горы обнаружили тело мужчины

"Погибший, которого нашли на днях недалеко от границы, оказался жителем Харьковщины. Он считался без вести пропавшим с ноября 2023 года", — говорится в сообщении.

Как известно, в ноябре 2023 года мужчину остановили на одном из контрольных постов при въезде в пограничье. Тогда он назвал целью своей поездки в регион покупку автомобиля.

Однако в ГПСУ установили, что настоящая причина — попытка незаконного пересечения границы. Через несколько дней в базе розыска людей МВД появилась информация о его исчезновении, а 9 июня этого года тело мужчины было найдено на склоне горы.

По всей вероятности, он все же попытался незаконно пересечь границу, однако не смог преодолеть высокогорье. Мужчину нашли в его день рождения — ему должно было исполниться 38 лет.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, мужчину без признаков жизни на склоне горы Пип Иван Мармаросский обнаружил местный житель.

Также мы писали, что в Черновицкой области правоохранители задержали бывшего чиновника районного ТЦК и СП. Он проводил мужчин призывного возраста через границу в Румынию за 5 000 долларов.