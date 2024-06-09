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У горах поблизу кордону виявили тіло людини, — ДПСУ

9 червня 2024 13:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники знайшли тіло людини в горах поблизу кордону
Прикордонний наряд. Фото: Західне управління ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону. Це сталося на одному зі схилів гори Піп Іван Мармароський.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 9 червня.

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В горах виявили тіло людини

"Тіло людини без ознак життя виявили в горах поблизу кордону", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що сьогодні вранці місцевий мешканець повідомив прикордонний наряд про жахливу знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський.

прикордонники виявили тіло в горах
Виявлене тіло. Фото: ДПСУ

До місця виявлення тіла прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліції.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 30 травня на берег річки Тиса винесло тіло потопельника. Це був десятий такий випадок від початку травня.

Також ми писали, що військовозобов'язані українці обрали інший маршрут для втечі з країни замість Тиси на тлі підвищеної смертності у течії річки. Вони стали тікати через карпатський перевал на кордоні з Румунією.

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кордон
тіло
Карпати

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