Пограничники обнаружили тело человека в горах возле границы

Пограничный наряд. Фото: Западное управление ГПСУ

Украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы. Это произошло на одном из склонов горы Поп Иван Мармаросский.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 9 июня.

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"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах возле границы", — говорится в сообщении.

Известно, что сегодня утром местный житель сообщил пограничный наряд об ужасной находке на склоне горы Пип Иван Мармаросский.

Обнаруженое тело. Фото: ГПСУ

К месту обнаружения тела пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, 30 мая на берег реки Тиса вынесло тело утопленника. Это был десятый подобный случай с начала мая.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы на фоне повышенной смертности в течении реки. Они начали убегать через карпатский перевал на границе с Румынией.