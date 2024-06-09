Пограничники обнаружили тело человека в горах возле границы

В горах у границы обнаружили тело человека, — ГПСУ
Украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы. Это произошло на одном из склонов горы Поп Иван Мармаросский.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 9 июня.
В горах обнаружили тело человека
"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах возле границы", — говорится в сообщении.
Известно, что сегодня утром местный житель сообщил пограничный наряд об ужасной находке на склоне горы Пип Иван Мармаросский.
К месту обнаружения тела пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.
Напомним, 30 мая на берег реки Тиса вынесло тело утопленника. Это был десятый подобный случай с начала мая.
Также мы писали, что военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы на фоне повышенной смертности в течении реки. Они начали убегать через карпатский перевал на границе с Румынией.
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