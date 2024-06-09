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В горах у границы обнаружили тело человека, — ГПСУ

9 июня 2024 13:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники обнаружили тело человека в горах возле границы
Пограничный наряд. Фото: Западное управление ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы. Это произошло на одном из склонов горы Поп Иван Мармаросский.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 9 июня.

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"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах возле границы", — говорится в сообщении.

Известно, что сегодня утром местный житель сообщил пограничный наряд об ужасной находке на склоне горы Пип Иван Мармаросский.

пограничники обнаружили тело в горах
Обнаруженое тело. Фото: ГПСУ

К месту обнаружения тела пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, 30 мая на берег реки Тиса вынесло тело утопленника. Это был десятый подобный случай с начала мая.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы на фоне повышенной смертности в течении реки. Они начали убегать через карпатский перевал на границе с Румынией.

пограничники
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граница
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Карпаты

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