Мінування берегів Тиси - що кажуть у ДПСУ

Представники ДПСУ. Фото: ДПСУ

У Держприкордонслужбі України прокоментували інформацію про мінування берегів річки Тиса. Там спростували російські вкиди, які поширюються соціальними мережами.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини"

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Мінування берегів Тиси — що відомо

Як відомо, ці чутки з'явилися на тлі трагічних випадків загибелі чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з країнами Євросоюзу та Молдовою.

Демченко наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності та є ворожою інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО).

За його словами, посилення охорони кордонів не передбачає мінування територій.

"Посилення кордону з країнами ЄС та Молдовою, щоб не допускати спроб незаконного перетину, бо це відповідальність України перед державами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які загрожували б життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", — наголосив речник ДПСУ.

Він розповів, що на таких ділянках кордону збільшується кількість прикордонних нарядів та використовуються різноманітні технічні засоби спостереження, такі як відеокамери та безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, 31 травня прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.

Також ми писали, що у травні цього року у річці Тиса знайшли 10 тіл.