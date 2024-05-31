Прикордонники затримали на кордоні ухилянтів, що хотіли переплисти Тису на човнах

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у п'ятницю, 31 травня.

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Прикордонники затримали ухилянтів

Вранці о четвертій годині, біля кордону, біспектральний прилад зафіксував групу порушників. Порушники, пошкодили загороджувальний паркан, квапливо направилися до річки Тиса, що є частиною українсько-угорського кордону, несучи з собою надувні човни. Вони були затримані за сто метрів від державного рубежу.

Серед затриманих був один житель Мукачева, троє з Львівської області та троє з Харківської області, які не приховували своїх намірів нелегально перетнути кордон до Угорщини.

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Двоє осіб з Львівщини заплатили контрабандистам по п’ятнадцять тисяч доларів за "міжнародну подорож", тоді як інші чоловіки заплатили по п’ять тисяч доларів.

На цей час, оперативники відділу працюють над встановленням осіб, які можуть бути причетні до спроби переправити цих чоловіків через кордон. На затриманих, було складено протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Окрім того, прикордонники повідомили поліцію про пошкодження загороджувального паркану.

Нагадаємо, прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон через річку Дністер. Він вплав перебрався з Молдови до України, аби побачитися з коханою, бо мав заборону на в'їзд.

Також ми писали, що на Закарпатті викрили чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон.