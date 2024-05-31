Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прикордонники затримали на кордоні ухилянтів, що хотіли переплисти Тису на човнах arrow

Прикордонники затримали на кордоні ухилянтів, що хотіли переплисти Тису на човнах

31 травня 2024 18:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прикордонники затримали на кордоні ухилянтів, що хотіли переплисти Тису на човнах
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у п'ятницю, 31 травня.

Читайте також:

Прикордонники затримали ухилянтів

Вранці о четвертій годині, біля кордону, біспектральний прилад зафіксував групу порушників. Порушники, пошкодили загороджувальний паркан, квапливо направилися до річки Тиса, що є частиною українсько-угорського кордону, несучи з собою надувні човни. Вони були затримані за сто метрів від державного рубежу.

Серед затриманих був один житель Мукачева, троє з Львівської області та троє з Харківської області, які не приховували своїх намірів нелегально перетнути кордон до Угорщини.

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Двоє осіб з Львівщини заплатили контрабандистам по п’ятнадцять тисяч доларів за "міжнародну подорож", тоді як інші чоловіки заплатили по п’ять тисяч доларів.

На цей час, оперативники відділу працюють над встановленням осіб, які можуть бути причетні до спроби переправити цих чоловіків через кордон. На затриманих, було складено протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Окрім того, прикордонники повідомили поліцію про пошкодження загороджувального паркану.

Нагадаємо, прикордонники затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон через річку Дністер. Він вплав перебрався з Молдови до України, аби побачитися з коханою, бо мав заборону на в'їзд.

Також ми писали, що на Закарпатті викрили чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон. 

Україна
кордон
поліція
ухилянти
прикордонники
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера