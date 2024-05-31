Пограничники задержали на границе уклонистов, которые хотели переплыть Тису на лодках

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в пятницу, 31 мая.

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Утром в четыре часа около границы биспектральный прибор зафиксировал группу нарушителей. Нарушители, повредившие заградительный забор, торопливо направились к реке Тиса, являющейся частью украинско-венгерской границы, унося с собой надувные лодки. Они были задержаны в ста метрах от государственного рубежа.

Среди задержанных был один житель Мукачево, трое Львовской области и трое Харьковской области, которые не скрывали своих намерений нелегально пересечь границу в Венгрию.

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Два человека со Львовщины заплатили контрабандистам по пятнадцать тысяч долларов за "международное путешествие", тогда как другие мужчины заплатили по пять тысяч долларов.

В настоящее время оперативники отдела работают над установлением лиц, которые могут быть причастны к попытке переправить этих мужчин через границу. На задержанных были составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, пограничники сообщили полиции о повреждении заградительного забора.

Напомним, пограничники задержали иностранца, незаконно пересекшего границу через реку Днестр. Он вплавь перебрался из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой, потому что имел запрет на въезд.

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