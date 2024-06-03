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Минирование берегов Тисы — в ГПСУ сделали заявление

3 июня 2024 16:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Минирование берегов Тисы - что говорят в ГПСУ
Представители ГПСУ. Фото: ГПСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали информацию о минировании берегов реки Тиса. Там опровергли российские вбросы, распространяемые по социальным сетям.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Как известно, эти слухи появились на фоне трагических случаев гибели мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу со странами Евросоюза и Молдовой.

Демченко подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности и является вражеской информационно-психологической спецоперацией (ИПСО).

По его словам, усиление охраны границ не предусматривает минирование территорий.

"Усиление границы со странами ЕС и Молдовой, чтобы не допускать попыток незаконного пересечения, потому что это ответственность Украины перед государствами, с которыми мы граничим, никоим образом не предусматривает минирования территории или другие действия, угрожающие жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным способом пытаются пересечь границу", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Он рассказал, что на таких участках границы увеличивается количество пограничных нарядов и используются технические средства наблюдения, такие как видеокамеры и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, 31 мая пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

Также мы писали, что в мае этого года в реке Тиса обнаружили 10 тел.

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ГПСУ

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