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Суспільне виходить із телемарафону Єдині новини — яка альтернатива

21 травня 2024 14:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Суспільне виходить із телемарафону Єдині новини — яка альтернатива
Телемарафон "Єдині новини". Скриншот із відео телемарафону “Єдині новини”
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська


Суспільне частково виходить з національного телемарафону "Єдині новини" і розпочинає виробництво власного контенту.Суспільне розпочинає марафон на Першому в рамках "Єдиних новин" 

Про це  повідомило "Суспільне" у вівторок, 21 травня.

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Суспільне вироблятиме власну частину інформаційного телемарафону

На початку повномасштабного вторгнення найбільші комерційні мовники, телеканал "Рада" та Суспільне, об’єднались і створили цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини", щоб інформувати суспільство про найважливіші події країни.

У рамках марафону "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", — зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Суспільне посилить інформаційний блок марафону з 21 травня додатковим контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом".

Цілодобове мовлення на Першому каналі в рамках марафону Суспільне почне сьогодні, 21 травня, о 15:00.

Нагадаємо, що народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла відповіла на заклики ЗМІ бойкотувати її через її пропозицію виключити "Суспільне" з телемарафону та переспрямувати кошти. 

Також нардепка Мар'яна Безугла заявляла про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в "Суспільне". За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації. 

Україна
телемарафон
новини
суспільне
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