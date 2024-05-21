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Суспільне выходит из телемарафона Єдині новини — какая альтернатива

21 мая 2024 14:09
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Суспільне выходит из телемарафона Єдині новини — какая альтернатива
Телемарафон "Єдині новини". Скриншот с видео телемарафона "Єдині новини"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

 

Общественное отчасти выходит из национального телемарафона "Єдині новини" и начинает производство собственного контента. Суспільне начинает марафон на Первом в рамках "Єдині новини". 

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Об этом сообщило "Суспільне" во вторник, 21 мая.

Суспільне производит собственную часть информационного телемарафона

В начале полномасштабного вторжения крупнейшие коммерческие вещатели, телеканал "Рада" и Суспільне, объединились и создали круглосуточный информационный марафон "Єдині новини", чтобы информировать общество о самых важных событиях страны.

В рамках марафона "Єдині новини #UАразом" Суспільне  обеспечит производство собственной части информационного марафона, транслируемого на общенациональном телеканале Первый.

"Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Єдині новини #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране" , — отметил председатель правления Суспільне Николай Чернотицкий.

Общественное усилит информационный блок марафона с 21 мая дополнительным контентом Суспільне Новости, "Суспільне. Студия", документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Єдині новини #UАразом".

Круглосуточное вещание на Первом канале в рамках марафона Суспільне начнет сегодня, 21 мая, в 15:00.

Напомним, что народная депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безугла ответила на призывы СМИ бойкотировать ее из-за ее предложения исключить "Суспільне" из телемарафона и перенаправить средства.

Также нардепка Марьяна Безуглая заявляла о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают на работу в "Суспільне". По ее словам, таким образом, их бронируют от мобилизации.

Украина
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