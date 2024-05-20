Арештували прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті

Прикордонник. Фото: ДПСУ

Поліція арештувала прикордонника, який, імовірно, застрелив чоловіка, що втікав від правоохоронців на ділянці українсько-румунського кордону. Також йому повідомили про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю й обрали запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

Про це розповіла радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Деталі слідства

Минулого тижня, 15 травня, десь о 19:00, під час патрулювання, прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. На законну вимогу охоронців чоловік не зупинився, а, навпаки, почав тікати. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Згодом правоохоронці виявили тіло ймовірного порушника, який мав кульове поранення голови.

Радниця Державного бюро розслідувань наголосила, що 39-річний чоловік, який загинув, намагався незаконно перетнути кордон. Як це було, мають з’ясувати правоохоронці, слідчими ДБР наразі призначено експертизи, у тому числі балістичні.

Арештували прикордонника, який, імовірно, застрелив порушника кордону на Закарпатті

Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них затримали. Наразі триває досудове розслідування.

"Наразі ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування. Можу додатково сказати, що обрано запобіжний захід для цього правоохоронця — це утримання під вартою без права внесення застави", — зазначила Сапьян.

Нещодавно ми писали про те, що двоє українських чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. Це сталося в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.