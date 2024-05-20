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Суд избрал меру пресечения пограничнику, подозреваемому в убийстве уклониста в Закарпатье

20 мая 2024 13:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Арестовали пограничника, застрелившего нарушителя границы в Закарпатье
Пограничник. Фото: ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Полиция арестовала пограничника, который, предположительно, застрелил мужчину, бежавшего от стражей порядка на участке украинско-румынской границы. Также ему сообщили о подозрении в нарушении правил обращения с оружием и избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом рассказала советница Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Детали следствия

На прошлой неделе, 15 мая, около 19:00, во время патрулирования, пограничники заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. По законному требованию охранников мужчина не остановился, а, наоборот, стал убегать. В ходе преследования сотрудники ГПСУ произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия.

Впоследствии правоохранители обнаружили тело предполагаемого нарушителя, имевшего пулевое ранение головы.

Советница Государственного бюро расследований подчеркнула, что погибший 39-летний мужчина пытался незаконно пересечь границу. Как это было, должны выяснить правоохранители, следователями ДБР назначены экспертизы, в том числе баллистические.

Арестовали пограничника, предположительно, застрелившего нарушителя границы на Закарпатье

Военнослужащие пограничного наряда были допрошены, один из них задержан. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

"Пока мы имеем официально объявленное подозрение в нарушении правил обращения с оружием, повлекшее смерть потерпевшего. По такой статье можно на 10 лет лишиться свободы. На данном этапе проводится досудебное расследование. Могу дополнительно сказать, что избрана мера пресечения для этого правоохранителя — это содержание под стражей без права внесения залога», — отметила Сапьян.

Недавно мы писали о том, что двое украинских мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы уехать в Польшу. Это произошло в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

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ГПСУ

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