Українці намагались виїхати за кордон, пропонуючи хабар

Затриманий фігурант, прикордонник та правоохоронець. Фото: ДПСУ

Двоє українських чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. Це сталося в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 18 травня.

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У ДПСУ розповіли, що один із чоловіків пропонував інспектору 2000 доларів після того, як в його документах виявили ознаки підробки.

Правоохоронці та прикордонник. Фото: ДПСУ

Гроші, які пропонував фігурант. Фото: ДПСУ

Інший українець не мав законних підстав для перетину кордону та намагався дати хабар у розмірі 500 доларів та 100 євро.

Гроші, які пропонував фігурант. Фото: ДПСУ

"В обох випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та поінформували співробітників Нацполіції", — йдеться у повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.

Також Державна прикордонна служба України з 18 травня перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян під час перетину кордону. Людям радять при плануванні виїзду уточнити свої дані у ТЦК та СП, а також внести інформацію про отримання відстрочки у свій документ.