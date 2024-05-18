Українці намагались виїхати за кордон, пропонуючи хабар

Двоє чоловіків намагались дати хабар прикордонникам, аби виїхати до Польщі
Двоє українських чоловіків намагалися підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. Це сталося в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 18 травня.
Спроба дати хабар прикордонникам
У ДПСУ розповіли, що один із чоловіків пропонував інспектору 2000 доларів після того, як в його документах виявили ознаки підробки.
Інший українець не мав законних підстав для перетину кордону та намагався дати хабар у розмірі 500 доларів та 100 євро.
"В обох випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та поінформували співробітників Нацполіції", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.
Також Державна прикордонна служба України з 18 травня перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян під час перетину кордону. Людям радять при плануванні виїзду уточнити свої дані у ТЦК та СП, а також внести інформацію про отримання відстрочки у свій документ.
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