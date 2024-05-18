Украинцы пытались выехать за границу, предлагая взятку

Задержанный фигурант, пограничник и правоохранитель. Фото: ГПСУ

Двое украинских мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы выехать в Польшу. Это произошло в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 18 мая.

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В ГПСУ рассказали, что один из мужчин предлагал инспектору 2000 долларов после того, как в его документах обнаружили признаки подделки.

Правоохранители и пограничник. Фото: ГПСУ

Деньги, которые предлагал фигурант. Фото: ГПСУ

Другой украинец не имел законных оснований для пересечения границы и пытался дать взятку в размере 500 долларов и 100 евро.

Деньги, которые предлагал фигурант. Фото: ГПСУ

"В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались и проинформировали сотрудников Нацполиции", — говорится в сообщении.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

Также Государственная пограничная служба Украины с 18 мая будет проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан при пересечении границы. Людям советуют при планировании выезда уточнить свои данные по ТЦК и СП, а также внести информацию о получении отсрочки в свой документ.