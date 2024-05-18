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Двое мужчин пытались дать взятку пограничникам, чтобы выехать в Польшу

18 мая 2024 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы пытались выехать за границу, предлагая взятку
Задержанный фигурант, пограничник и правоохранитель. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Двое украинских мужчин пытались подкупить пограничников, чтобы выехать в Польшу. Это произошло в пунктах пропуска "Краковец" и "Устилуг".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 18 мая.

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Попытка дать взятку пограничникам

В ГПСУ рассказали, что один из мужчин предлагал инспектору 2000 долларов после того, как в его документах обнаружили признаки подделки.

Двое мужчин пытались выехать за границу за взятку
Правоохранители и пограничник. Фото: ГПСУ
Деньги, которые предлагали пограничнику при попытке пересечь границу
Деньги, которые предлагал фигурант. Фото: ГПСУ

Другой украинец не имел законных оснований для пересечения границы и пытался дать взятку в размере 500 долларов и 100 евро.

Неудачное пересечение границы в Польшу
Деньги, которые предлагал фигурант. Фото: ГПСУ

"В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались и проинформировали сотрудников Нацполиции", — говорится в сообщении.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

Также Государственная пограничная служба Украины с 18 мая будет проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан при пересечении границы. Людям советуют при планировании выезда уточнить свои данные по ТЦК и СП, а также внести информацию о получении отсрочки в свой документ.

Польша
граница
коррупция
взятка
деньги
Украина
ГПСУ

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