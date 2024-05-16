На кордоні з Польщею прикордонники затримали ухилянта, який невдало заховався в авто

Українські прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

Українські прикордонники затримали ухилянта, який намагався втекти за кордон, сховавшись у багажному відділенні. Інцидент стався на кордоні з Польщею.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

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Як зазначили прикордонники, аби втекти за кордон, чоловік сховався в спеціально виготовленій ніші для багажу, прикрившись валізами, аби залишитися непоміченим.

Затриманий ухилянт. Джерело: ДПСУ

Проте вартові кордону встигли виявити порушника і склали на нього адміністративний протокол. Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше службовці Чернівецького прикордонзагону затримали легковик, яким їхало дев'ятеро чоловіків до Румунії, віддавши "організатору" до 10 тисяч євро.

Водночас працівники Мукачівського загону у горах затримали декілька груп чоловіків, які хотіли потрапити туди ж, та склали на них адмінпротоколи.