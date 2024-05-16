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На границе с Польшей пограничники задержали неудачно спрятавшегося в авто уклониста

16 мая 2024 20:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На границе с Польшей пограничники задержали неудачно спрятавшегося в авто уклониста
Украинские пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники задержали уклониста, который пытался сбежать за границу, спрятавшись в багажном отделении. Инцидент произошел на границе с Польшей.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

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Как отметили пограничники, чтобы сбежать за границу, мужчина спрятался в специально изготовленной нише для багажа, прикрывшись чемоданами, чтобы остаться незамеченным.

пограничники задержали уклонистов
Задержанный уклонист. Источник: ГПСУ

Однако стражи границы успели обнаружить нарушителя обнаружили и составили на него административный протокол. Теперь водителю грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее служащие Черновицкого погранотряда задержали легковушку, которой ехало девять мужчин в Румынию, отдав "организатору" до 10 тысяч евро.

В то же время работники Мукачевского отряда в горах задержали несколько групп мужчин, которые хотели попасть туда же, и составили на них админпротоколы.

Польша
граница
Украина
пограничники
уклонисты
ГПСУ

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