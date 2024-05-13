Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прикордонники затримали легковик неподалік Румунії, набитий ухилянтами у три яруси arrow

Прикордонники затримали легковик неподалік Румунії, набитий ухилянтами у три яруси

13 травня 2024 19:54
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Прикордонники затримали легковик із пасажирами у три яруси — 9 ухилянтів прямували до Румунії
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Прикордонники Чернівецького загону затримали легковик, яким їхало 9 чоловіків до Румунії. Кожен пасажир платив до 10 тисяч євро за "комфорт" у три яруси.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

 

"Готель" на колесах

Прикордонники Чернівецького загону зупинили легковий автомобіль неподалік державного кордону з Румунією. На момент зупинки автомобіля виявилося, що в ньому перебувало 9 чоловіків, розміщених у досить незвичайний спосіб — у три яруси.

Серед затриманих був водій, який віз "пасажирів" до кордону, та провідник, який мав перевести їх до сусідньої країни. "Пасажирами" виявилися жителі різних областей України: Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та міста Києва. Вартість такої "поїздки" варіювалася від 8,5 до 10 тисяч євро.

За спробу порушення державного кордону відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія та провідника передали представникам Національної поліції, а інформація за статтею 332 Кримінального кодексу України внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України. Однак, він не мав такої можливості й хотів надурити чоловіка, а за "послуги" просив 4 500 доларів.

Раніше ми повідомляли, що українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають там вантажівки. При цьому чоловіки вимикають телефон, аби з ними не можна було зв'язатися.

Також ми писали, що українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

кордон
правосуддя
корупція
Румунія
прикордонники
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
чоловіки
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ