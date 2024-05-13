Прикордонники затримали легковик із пасажирами у три яруси — 9 ухилянтів прямували до Румунії

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Прикордонники Чернівецького загону затримали легковик, яким їхало 9 чоловіків до Румунії. Кожен пасажир платив до 10 тисяч євро за "комфорт" у три яруси.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Прикордонники Чернівецького загону зупинили легковий автомобіль неподалік державного кордону з Румунією. На момент зупинки автомобіля виявилося, що в ньому перебувало 9 чоловіків, розміщених у досить незвичайний спосіб — у три яруси.

Серед затриманих був водій, який віз "пасажирів" до кордону, та провідник, який мав перевести їх до сусідньої країни. "Пасажирами" виявилися жителі різних областей України: Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та міста Києва. Вартість такої "поїздки" варіювалася від 8,5 до 10 тисяч євро.

За спробу порушення державного кордону відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія та провідника передали представникам Національної поліції, а інформація за статтею 332 Кримінального кодексу України внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України. Однак, він не мав такої можливості й хотів надурити чоловіка, а за "послуги" просив 4 500 доларів.

Раніше ми повідомляли, що українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають там вантажівки. При цьому чоловіки вимикають телефон, аби з ними не можна було зв'язатися.

Також ми писали, що українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.