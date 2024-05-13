Пограничники задержали легковушку с пассажирами в три яруса — 9 уклонистов направлялись в Румынию

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда задержали легковушку, которой ехало 9 мужчин в Румынию. Каждый пассажир платил до 10 тысяч евро за "комфорт" в три яруса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники Черновицкого отряда остановили легковой автомобиль недалеко от государственной границы с Румынией. На момент остановки автомобиля оказалось, что в нем находилось 9 мужчин, размещенных довольно необычным способом — в три яруса.

Среди задержанных был водитель, который вез "пассажиров" к границе, и проводник, который должен был перевести их в соседнюю страну. "Пассажирами" оказались жители разных областей Украины: Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и города Киева. Стоимость такой "поездки" варьировалась от 8,5 до 10 тысяч евро.

За попытку нарушения государственной границы в отношении задержанных составлены материалы об административном правонарушении. Водителя и проводника передали представителям Национальной полиции, а информация по статье 332 Уголовного кодекса Украины внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львове судили мужчину, который обещал военнообязанному помочь незаконно пересечь границу Украины. Однако он не имел такой возможности и хотел обмануть мужчину, а за "услуги" просил 4 500 долларов.

Ранее мы сообщали, что украинские водители, ездящие в международные рейсы, после пересечения границы бросают там грузовики. При этом мужчины выключают телефон, чтобы с ними нельзя было связаться.

Также мы писали, что украинские пограничники ежедневно не выпускают за границу около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, есть отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.