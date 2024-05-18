Владі відомо, скільки чоловіків виїхали за кордон й не повернулися

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: скриншот з відео

Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

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Радник голови ОПУ зазначив, що йдеться як про легальні, так і про нелегальні випадки перетину кордону.

"Умовно є певний аналіз, який дає ДПСУ — яка кількість людей виїхала незаконно. Обговорювати це й називати конкретні цифри точно не будемо. Їх можна озвучити після того, як буде прийняте рішення представниками відповідних інституцій", — сказав Подоляк.

За його словами, дані постійно змінюються й мають "кількісні та юридичні параметри". Також сьогодні набуває чинності закон про мобілізацію, тому будуть додаткові роз'яснення щодо того, як поводитися стосовно тих людей, які незаконно перетнули кордон.

Раніше Новини.LIVE зібрали головні положення закону про мобілізацію, який сьогодні починає діяти.

Крім того, згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.