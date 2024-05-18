Властям известно, сколько мужчин выехали за границу и не вернулись

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: скриншот с видео

Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

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Советник главы ОПУ отметил, что речь идет как о легальных, так и о нелегальных случаях пересечения границы.

"Условно есть определенный анализ, который дает ГПСУ — какое количество людей уехало незаконно. Обсуждать это и называть конкретные цифры точно не будем. Их можно озвучить после того, как будет принято решение представителями соответствующих институций", — сказал Подоляк.

По его словам, данные постоянно изменяются и имеют "количественные и юридические параметры". Также сегодня вступает в силу закон о мобилизации, поэтому будут дополнительные разъяснения относительно того, как себя вести относительно тех людей, которые незаконно пересекли границу.

Ранее Новини.LIVE собрали главные положения закона о мобилизации, который сегодня начинает действовать.

Кроме того, согласно новому закону, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.