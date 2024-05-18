Властям известно, сколько мужчин выехали за границу и не вернулись

Подоляк заявил, что в ОП знают точное количество мужчин, которые выехали за границу
Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.
Данные о мужчинах, которые выехали за границу
Советник главы ОПУ отметил, что речь идет как о легальных, так и о нелегальных случаях пересечения границы.
"Условно есть определенный анализ, который дает ГПСУ — какое количество людей уехало незаконно. Обсуждать это и называть конкретные цифры точно не будем. Их можно озвучить после того, как будет принято решение представителями соответствующих институций", — сказал Подоляк.
По его словам, данные постоянно изменяются и имеют "количественные и юридические параметры". Также сегодня вступает в силу закон о мобилизации, поэтому будут дополнительные разъяснения относительно того, как себя вести относительно тех людей, которые незаконно пересекли границу.
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