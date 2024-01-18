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Суд арештував одного з фігурантів у справі Гринкевичів

18 січня 2024 23:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Суд арештував одного з фігурантів у справі Гринкевичів
Один з підозрюваних у залі суду. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Одного з підозрюваних у справі з розкрадання коштів на постачання одягу для Збройних сил України взяли під арешт сьогодні, 18 січня. У цій справі головним фігурантом виступає Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Про це Укрінформу повідомила речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець.

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Сьогодні відбулося перше судове засідання у справі щодо постачання неякісного одягу для бійців ЗСУ, у якій фігурує сім'я Гринкевичів. Печерський райсуд Києва арештував одного з підозрюваних з можливістю внесення застави, розмір якої становить 500 мільйонів гривень.

"Маємо перше рішення. Клопотання прокурора задоволено, одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.24 із заставою 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових мінімумів). Розгляд інших клопотань триває", — зазначила Максимець.

Справа щодо розкрадання коштів Гринкевичами — що відомо

Прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що 18 січня запобіжний захід для Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича не обрано. Тому жоден з представників родини Гринкевичів не з'явився на судове засідання.

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти бізнесмена Ігоря Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. 

Міноборони
суд
ЗСУ
Україна
Ігор Гринкевич

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