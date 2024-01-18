Суд арестовал одного из фигурантов по делу Гринкевичей

Один из подозреваемых в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Одного из подозреваемых по делу хищения средств на поставку одежды для Вооруженных сил Украины взяли под арест сегодня, 18 января. По этому делу главным фигурантом выступает Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Об этом Укринформу сообщила спикер Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец.

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Заключение под стражу одного из подозреваемых по делу Гринкевичей

Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу поставок некачественной одежды для бойцов ВСУ, в котором фигурирует семья Гринкевичей. Печерский райсуд Киева арестовал одного из подозреваемых с возможностью внесения залога, размер которого составляет 500 миллионов гривен.

"Имеем первое решение. Ходатайство прокурора удовлетворено, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается", — отметила Максимец.

Дело по хищению средств Гринкевичами — что известно

Прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что 18 января мера пресечения для Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича не избрана. Поэтому ни один из представителей семьи Гринкевичей не явился на судебное заседание.

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против бизнесмена Игоря Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.