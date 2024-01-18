Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Суд арестовал одного из фигурантов по делу Гринкевичей arrow

Суд арестовал одного из фигурантов по делу Гринкевичей

18 января 2024 23:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Суд арестовал одного из фигурантов по делу Гринкевичей
Один из подозреваемых в зале суда. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Одного из подозреваемых по делу хищения средств на поставку одежды для Вооруженных сил Украины взяли под арест сегодня, 18 января. По этому делу главным фигурантом выступает Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Об этом Укринформу сообщила спикер Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец.

Читайте также:

Заключение под стражу одного из подозреваемых по делу Гринкевичей

Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу поставок некачественной одежды для бойцов ВСУ, в котором фигурирует семья Гринкевичей. Печерский райсуд Киева арестовал одного из подозреваемых с возможностью внесения залога, размер которого составляет 500 миллионов гривен.

"Имеем первое решение. Ходатайство прокурора удовлетворено, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается", — отметила Максимец.

Дело по хищению средств Гринкевичами — что известно

Прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что 18 января мера пресечения для Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича не избрана. Поэтому ни один из представителей семьи Гринкевичей не явился на судебное заседание.

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против бизнесмена Игоря Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Минобороны
суд
ВСУ
Украина
Игорь Гринкевич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме