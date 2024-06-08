Поляка арештували за напад на Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Ritzau Scanpix

У суботу, 8 червня, суд у Данії заарештував чоловіка, якого звинувачують у справі про побиття прем'єр-міністерки країни Метте Фредеріксен. Інцидент стався у центрі Копенгагена.

Про це повідомляє портал DR.

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Чоловіку 39 років, має громадянство Польщі. Проживає в Данії з 2019 року. Винним він себе не визнає.

"У судовому засіданні затриманий своєї провини не визнає. Ймовірно, під час інциденту приблизно о 17:50 на Культорветі він перебував як у стані наркотичного сп’яніння, так і напідпитку", — йдеться у повідомленні.

Згідно з протоколом, який був зачитаний на слуханні, чоловік був настільки млявим, що йому довелося допомагати вийти з машини.

Обвинувачення

В обвинуваченні зазначається, що поляк вдарив прем'єр-міністерку Данії стиснутим кулаком по правому плечу.

"Це насильство над особою, яка перебуває на державній службі", — йдеться в обвинуваченні.

Крім того, поліція Копенгагена вважає обтяжувальною обставиною те, що насильство сталося через юридичні заяви Метте Фредеріксен під час публічних дебатів.

Прокурор просив 26 діб арешту, суддя вважає, що 12 діб достатньо.

Нагадаємо, 7 червня у Копенгагені було скоєно напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Інцидент стався, коли очільниця уряду йшла однією з вулиць.

Згодом стало відомо, що Фредеріксен була доставлена до лікарні після нападу. Вона не отримала серйозних травм, проте перебувала у стані шоку.