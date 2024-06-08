Поляка арестовали за нападение на Мэтте Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: Ritzau Scanpix

В субботу, 8 июня, суд в Дании арестовал мужчину, обвиняемого в деле об избиении премьер-министра страны Мэтте Фредериксен. Инцидент произошел в центре Копенгагена.

Об этом сообщает портал DR.

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Мужчине 39 лет, имеет гражданство Польши. Проживает в Дании с 2019 года. Виновным он себя не признает.

"В судебном заседании задержанный своей вины не признает. Вероятно, во время инцидента примерно в 17:50 на Культорвете он находился как в состоянии наркотического опьянения, так и под воздействием алкоголя", — говорится в сообщении.

Согласно протоколу, который был зачитан на слушании, мужчина был настолько пьян, что ему пришлось помогать выйти из машины.

Обвинение

В обвинении отмечается, что поляк ударил премьер-министра Дании сжатым кулаком по правому плечу.

"Это насилие над лицом, находящимся на государственной службе", — говорится в обвинении.

Кроме того, полиция Копенгагена считает отягчающим обстоятельством то, что насилие произошло из-за юридических заявлений Мэтте Фредериксен во время публичных дебатов.

Прокурор просил 26 суток ареста, судья считает, что 12 суток достаточно.

Напомним, 7 июня в Копенгагене было совершено нападение на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен . Инцидент произошел, когда глава правительства шла по одной из улиц.

Впоследствии стало известно, что Фредериксен была доставлена в больницу после нападения. Она не получила серьезных травм, однако находилась в шоке.