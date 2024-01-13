Стефанчук заявив, що реакція Великобританії на російську агресію буде негайною

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поділився інформацією про заходи безпеки для України та про угоди, укладені 12 січня з Великобританією. Він згадав, що у разі агресії з боку Росії відповідь буде негайною.

Про це Стефанчук повідомив в ефірі телемарафону.

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Стефанчук наголосив, що союзники України вживатимуть заходів у межах 24 годин.

Він пояснив, що ці заходи включають фінансові обмеження проти РФ, накладення санкцій та інші економічні та фінансові дії, а також військову підтримку — у тому числі постачання зброї, амуніції та боєприпасів Україні.

"У цей момент, коли країна підписала угоду з Україною, має здійснити консультації та забезпечити всі заходи, які будуть спрямовані на утримання РФ щодо фінансової активності, накладення санкцій, здійснення військових заходів — це надання військової допомоги", — говорить він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Підсумком зустрічі з президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співробітництва у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода закріплюватиме підтримку, яку Британія надаватиме Україні й надалі.

Крім того, Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України. За словами політика, Лондон ніколи не залишить Україну у біді.