Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Стефанчук заявив, що реакція Великобританії на російську агресію буде негайною arrow

Стефанчук заявив, що реакція Великобританії на російську агресію буде негайною

13 січня 2024 16:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стефанчук заявив, що реакція Великобританії на російську агресію буде негайною
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поділився інформацією про заходи безпеки для України та про угоди, укладені 12 січня з Великобританією. Він згадав, що у разі агресії з боку Росії відповідь буде негайною.

Про це Стефанчук повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Стефанчук про реакцію на агресію Росії

Стефанчук наголосив, що союзники України вживатимуть заходів у межах 24 годин.

Він пояснив, що ці заходи включають фінансові обмеження проти РФ, накладення санкцій та інші економічні та фінансові дії, а також військову підтримку у тому числі постачання зброї, амуніції та боєприпасів Україні.

"У цей момент, коли країна підписала угоду з Україною, має здійснити консультації та забезпечити всі заходи, які будуть спрямовані на утримання РФ щодо фінансової активності, накладення санкцій, здійснення військових заходів — це надання військової допомоги", — говорить він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Підсумком зустрічі з президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співробітництва у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода закріплюватиме підтримку, яку Британія надаватиме Україні й надалі.

Крім того, Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України. За словами політика, Лондон ніколи не залишить Україну у біді.

Верховна Рада
Руслан Стефанчук
Україна
політики
Велика Британія
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі