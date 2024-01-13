Стефанчук заявил, что реакция Великобритании на российскую агрессию будет немедленной

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поделился информацией о мерах безопасности для Украины и о соглашениях, которые были заключены 12 января с Великобританией. Он упомянул, что в случае агрессии со стороны России ответ будет незамедлительным.

Об этом Стефанчук сообщил в эфире телемарафона.

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Стефанчук подчеркнул, что союзники Украины будут принимать меры в пределах 24 часов.

Он объяснил, что эти меры включают в себя финансовые ограничения против РФ, наложение санкций, и другие экономические и финансовые действия, а также военную поддержку — в том числе поставку оружия, амуниции и боеприпасов Украине.

"В этот момент, когда страна подписала соглашение с Украиной, должна осуществить консультации и обеспечить все меры, которые будут направлены на удерживание РФ в части финансовой активности, наложение санкций, осуществление военных мер — это предоставление военной помощи", — говорит он.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

В свою очередь глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Британия будет оказывать Украине и дальше.

Кроме того, Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины. По словам политика, Лондон никогда не покинет Украину в беде.