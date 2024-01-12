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Ріші Сунак виступив у Верховній Раді — головні заяви

12 січня 2024 17:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ріші Сунак виступив у Верховній Раді — головні заяви
Ріші Сунак у Верховній Раді. Фото: Telegram Ярослава Железняка
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України. Сьогодні голова уряду Сполученого Королівства перебуває з робочим візитом у Києві. 

Тези виступу британського політика оприлюднив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк

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Що сказав Сунак у Верховній Раді

"Я вперше був в Україні 10 років тому — коли стався Майдан. І зараз я бачу, що народ України досі хоче реалізувати свої мрії. Путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей — і тому Україна має перемогти. Путін зараз вже дійшов до того, що має принижуватися та просити зброю в Ірану та Північної Кореї", — сказав Сунак.

Ріші Сунак виступив у Верховній Раді — головні заяви
Допис Сунака. Джерело: Telegram

Політик також додав, що Лондон ніколи не покине Україну в біді. 

"Ми підписали нове партнерство воно побудує нове майбутнє для України. Це "незламний альянс". По-перше, ми допоможемо вам перемогти у війні. Ми оголосили найбільший пакет військової допомоги. Але найкращий варіант допомогти перемогти це допомогти розвитку вашої військової промисловості. З гранту 200 млн фунтів ми розпочнемо виробництво дронів як в Україні, так і за її межами для вас", — додав він. 

Сунак зауважив, що укладена угода підтримує прагнення України бути у НАТО.

"Не Україна буде сильніша і потребує з НАТО, а НАТО потребує Україну. Наша безпекова угода передбачає, що вам не доведеться просити чи вмовляти — Велика Британія буде тут з першого до останнього дня з вами. Якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться тут. Саме тому ця битва настільки важлива. І ми не можемо і не будемо відступати. І покажемо, що наші вороги помилялися. Це вибір перед нами. Моя відповідь вам — "ми тут". Ми з вами. І як символ я привіз вам наш прапор, підписаний всім урядом Великої Британії", — сказав прем'єр-міністр. 

Нагадаємо, що сьогодні  Ріші Сунак прибув до Києва, аби надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі з президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. Про те, як працюватиме нова угода, розповів голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. 

Верховна Рада
військова допомога
Україна
Ріші Сунак
Велика Британія

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