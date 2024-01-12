Риши Сунак выступил в Верховной Раде — главные заявления

Риши Сунак в Верховной Раде. Фото: Telegram Ярослава Железняка

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины. Сегодня глава правительства Соединенного Королевства находится с рабочим визитом в Киеве.

Тезисы выступления британского политика обнародовал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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"Я впервые был в Украине 10 лет назад — когда случился Майдан. И сейчас я вижу, что народ Украины до сих пор хочет реализовать свои мечты. Путин должен понять, что ни одна армия не может победить свободных людей — и потому Украина должна победить. Путин сейчас уже дошел до того, что должен унижаться и просить оружие у Ирана и Северной Кореи", — сказал Сунак.

Пост Железняка. Источник: Telegram

Политик также добавил, что Лондон никогда не оставит Украину в беде.

"Мы подписали новое партнерство — оно построит новое будущее для Украины. Это "несокрушимый альянс". Во-первых, мы поможем вам победить в войне. Мы объявили самый большой пакет военной помощи. Но лучший вариант помочь победить — это помочь развитию вашей военной промышленности". Из гранта 200 млн фунтов мы приступим к производству дронов как в Украине, так и за ее пределами для вас", — добавил он.

Сунак отметил, что соглашение поддерживает стремление Украины быть в НАТО.

"Не Украина будет сильнее и нуждается в НАТО, а НАТО нуждается в Украине. Наше соглашение предусматривает, что вам не придется просить или уговаривать — Великобритания будет здесь с первого до последнего дня с вами. Если Путин победит в Украине, он не остановится здесь Именно поэтому эта битва настолько важна. И мы не можем и не будем отступать. И покажем, что наши враги ошибались. Это выбор перед нами. Мой ответ вам — мы здесь. Мы с вами. И как символ я привез вам наш флаг, подписанный всем правительством Великобритании", — сказал премьер-министр.

Напомним, что сегодня Риши Сунак прибыл в Киев, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. О том, как будет работать новое соглашение, рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.