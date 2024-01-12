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Зеленский вместе с Риши Сунаком посетил и наградил раненых украинских военных

12 января 2024 23:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский вместе с Риши Сунаком посетил и наградил раненых украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак общаются с военным. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетили украинских военных, которые лечатся в одном из медучреждений. Глава государства также наградил наших защитников во время визита британского политика в Украину.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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"Наибольшим желанием украинских защитников является победа над российским агрессором. Ради этого каждый день борется народ Украины. Ради этого объединен весь свободный мир", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский показал фотографии с визита Риши Сунака в столицу, который состоялся 12 января.

Он показал кадры встречи с политиками, выступление британского премьера в Верховной Раде и визит в госпиталь, где лечатся раненые украинские воины.

"Мы видим, как в наше государство верят, как наш народ уважают. Это достигнуто благодаря смелости каждого и каждой, кто не побоялся врага. Благодаря крепкой поддержке таких партнеров, как Британия, которые придают силы в битве за свободу", — подписал фотографии Президент.

Визит Риши Сунака в Украину 12 января

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

В свою очередь глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Британия будет оказывать Украине и дальше.

Кроме того, Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины. По словам политика, Лондон никогда не покинет Украину в беде.

Также Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 12 января, наступил тот день, когда "история Европы изменилась". Это произошло благодаря тому, что Украина и Великобритания заключили "беспрецедентное" соглашение о безопасности.

Владимир Зеленский
больницы
военные
Риши Сунак
Великобритания
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война в Украине

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