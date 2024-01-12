Зеленський разом з Ріші Сунаком відвідав та нагородив поранених українських військових

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак спілкуються з військовим. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідали українських військових, які лікуються в одному з медзакладів. Глава держави також нагородив наших захисників під час візиту британського політика до України.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Найбільшим бажанням українських захисників є перемога над російським агресором. Заради цього щодня бореться народ України. Заради цього об'єднаний увесь вільний світ", — наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський показав світлини з візиту Ріші Сунака до столиці, який відбувся 12 січня.

Він показав кадри зустрічі з політиками, виступ британського прем'єра у Верховній Раді та візит до шпиталю, де лікуються поранені українські воїни.

"Ми бачимо, як у нашу державу вірять, як наш народ поважають. Цього досягнуто завдяки сміливості кожного й кожної, хто не побоявся ворога. Завдяки міцній підтримці таких партнерів, як Британія, які додають сили в битві за свободу", — підписав фотографії Президент.

Візит Ріші Сунака до України 12 січня

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва сьогодні, 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою, голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співпраці у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода буде закріплювати підтримку, яку Британія надаватиме Україні і далі.

Крім того, Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України. За словами політика, Лондон ніколи не покине Україну в біді.

Також Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 12 січня, настав той день, коли "історія Європи змінилась". Це сталося завдяки тому, що Україна та Велика Британія уклали "безпрецедентну" безпекову угоду.